Ivete Sangalo compra mansão em Orlando, nos EUA

Ivete Sangalo é mais nova proprietária de uma mansão em um condomínio de luxo em Orlando, nos Estados Unidos. O imóvel fica em Lake Nona, uma área planejada da região. A cantora e ex-apresentadora do Masked Singer Brasil pagou US$ 900 mil, aproximadamente R$ 5 milhões pela casa, com cinco suítes.

A propriedade fica a cerca de 30 quilômetros do complexo dos parques da Disney e conta com escritório, uma área gourmet coberta com piscina e vista para um lago. Todos os ambientes estão decorados em tons de branco e dourado.

Ivete negociou a compra com uma corretora brasileira, conhecida por atuar com outros famosos no exterior, como Simone Mendes, Deborah Secco e Rodrigo Faro, segundo o jornal "Extra".

Procurada pelo F5, a assessoria da cantora disse que não comenta a vida pessoal da artista.