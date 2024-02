Ivete Sangalo confirma turnê "A Festa" em Goiânia

A cantora Ivete Sangalo confirmou Goiânia no roteiro da turnê A Festa, que comemora os 30 anos de carreira da baiana. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) nas redes sociais da artista. Até 2025, a série de apresentações vai passar por 30 cidades do País. O primeiro show começará no dia 1º de junho, em Manaus, e o último será em abril de 2025 no Rio de Janeiro (RJ).

Goiânia vai receber a nova turnê de Ivete Sangalo no dia 20 de julho. O local, entretanto, ainda não foi divulgado, mas na postagem do Instagram a cantora disse que as apresentações serão em estádios. A reportagem entrou em contato com a assessoria do Serra Dourada sobre a possibilidade de o show ser realizado no local, mas ainda não recebeu retorno.

A pré-venda para as apresentações começam nesta terça-feira (6) no site da Eventim para clientes PicPay. A opção mais cara será o pacote Vip Clube da Veveta – a Festa, que custa R$ 3 mil e inclui um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - A Festa, after pocket show no VIP Lounge Experience com a artista cantando músicas exclusivas em formato acústico e acesso exclusivo a passagem de som, além de open bar de refrigerante, água e cerveja. Já a mais barata é a Pipoca Vip no valor de R$ 300 (inteira).

Em setembro de 2023, Ivete anunciou que rodaria o País com 30 shows para celebrar as três décadas de carreira em 2024. O esquenta da festa foi em dezembro no estádio do Maracanã, onde a baiana reuniu 60 mil pessoas. Ao final da turnê, será lançado também um DVD. Abalou, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, Arerê e os mais recentes como Cria da Ivete, Rua da Saudade, Gigante e, claro, seu hit Macetando, deve fazer parte do repertório.

"Se o esquenta foi assim, imaginem como vai ser A Festa. Vamos voar por este Brasil com 30 shows em estádios e uma mega estrutura. E, é claro: com muita energia", diz o vídeo do anúncio oficial nas redes sociais. "Vamos celebrar os meus 30 anos de carreira em uma festa linda e com muitas surpresas! Fiquem ligados", escreveu na legenda da publicação.