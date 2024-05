Ivete Sangalo e Ludmilla cancelam turnês em estádios e culpam produtora

Ivete Sangalo e Ludmilla cancelaram as turnês “A Festa” e “Ludmilla in The House”, que deveriam passar por estádios brasileiros, poucas semanas antes de seu início.

No caso de Ludmilla, o primeiro show estava previsto no dia 25 de maio. Ivete deveria fazer a primeira apresentação no dia 1 de junho.

Em postagens no Instagram, as artistas acusam a produtora 30e, que organizaria as duas turnês, de não garantir as condições necessárias previstas em contrato para o início dos shows. As cantoras não deixaram claro o que não foi cumprido.

Em nota, a 30e lamentou o que chama de “decisão unilateral das artistas” e afirmou que não chegou a avaliar o cancelamento das turnês. “Em relação à turnê ‘Festa’, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado”, disse.

No caso da “Ludmilla In The House Tour”, a produtora afirma que não houve negociação anterior à decisão de Ludmilla. “A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.” A 30e disse ainda que tem “integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão.”

Lamentação

Os fãs das artistas, foram pegos de surpresa com a notícia do cancelamento das turnês.

O advogado Bruno Santos, 25, iria em três shows da turnê “A Festa”: em Aracaju, Salvador e Juazeiro. “Uma grande tristeza”, disse.

O baiano responsabiliza a produtora 30e pelo cancelamento. Ele agora busca o reembolso no site da Eventim, que vendeu os ingressos.

“Infelizmente eles não reembolsam a taxa de serviço, desse modo, saímos no prejuízo. Mas o dinheiro a gente recupera, ela é a maior artista desse Brasil, não merece passar por isso”.

Bibi Marães, 24, iria no show de Ludmilla em São Paulo e relata tristeza com o cancelamento.

“Eu tava super empolgada depois de ver a apresentação do Coachella. Eu pensei: ‘a continuação disso vai ser tudo de bom’ e, de repente, frustração”.