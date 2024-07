Iza apaga post expondo traição de Yuri, volta atrás e desarquiva conteúdo

Iza apagou de seu Instagram o vídeo onde anunciava que estava se separando de Yuri Lima após descobrir uma traição do jogador. Tempo depois, a publicação reapareceu em seu feed.

O vídeo foi postado na última quarta-feira (10) e estava no ar até o domingo (14). Nesta segunda (15), ele já não aparecia mais entre as postagens da cantora. Porém, durante a tarde, o vídeo foi desarquivado e apareceu novamente no perfil. Ele soma mais de 9 milhões de visualizações.

Na publicação, Iza falava sobre o fim do relacionamento após descobrir a traição. "Ele me traiu. Não acredito que eu estou falando isso. Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida."

Segundo cantora, suposta amante ofereceu prints para veículos de comunicação por R$ 30 mil, que avisaram Iza sobre a tentativa. "Prints chegaram até mim e provavelmente chegarão até vocês. Estou dando essa notícia agora não só para o Yuri, mas também para a família dele, a quem eu peço desculpas," afirmou.

"A partir de agora, acho que vai ser um show de horrores. É um circo mesmo de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável", declarou Iza.

A cantora afirmou que não gosta de expor situações da vida pessoal, mas não viu outra alternativa. Iza destacou estar decepcionada, mas bem diante da situação, e reforçou não ter conversado com o jogador de futebol sobre a divulgação do vídeo.

No sexto mês de gravidez, a artista pediu respeito.

"Eu preciso de tranquilidade, estou grávida. É tudo o que eu vou falar. Vou a maior baixaria que aconteceu na minha vida".