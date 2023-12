Jabá, ex-baixista do Ratos de Porão, morre aos 60 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jarbas Alves, ex-baixista do Ratos de Porão mais conhecido como Jabá, morreu nesta terça-feira (26) aos 60 anos.

Jabá enfrentou problemas de saúde neste ano. Em setembro, o Ratos de Porão pediu ajuda financeira para arcar com a internação do músico, que estava com problemas nos rins e no fígado.

A notícia da morte foi divulgada por Jão, também do Ratos de Porão. "Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz irmão", escreveu o violonista.

JABÁ FEZ PARTE DA FORMAÇÃO ORIGINAL DO RATOS DE PORÃO.

A banda foi formada em 1981. Na época, os integrantes eram Jabá no baixo, Betinho na bateria e Jão no vocal e guitarra.

Jarbas Alves foi o baixista do grupo até 1992. Após sua saída da banda, o baixo ficou nas mãos de Walter Bart entre 1993 e 1994 e, posteriormente, Pica-Pau (1994 - 1997), Fralda (1998 - 2003) e Juninho (2003 - presente).

No entanto, ele ainda era próximo dos ex-colegas de banda. nesta terça-feira (26), Jão compartilhou um vídeo de seu aniversário deste ano, quando subiu ao palco pela última vez com Jabá.