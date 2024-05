Jacques Vanier encerra turnê teatral em Goiânia

Com seu jeito simples e divertido, o comediante Jacques Vanier realiza a última apresentação da turnê que já percorreu todo o Brasil “Vô contá procêis…tudo que eu não conto na internet”, no dia 11 de maio, às 19h, no Teatro Rio Vermelho. Quem marca presença são os humoristas Seu Geraldo e Sid Peão contracenando no Boteco do Jacó.

A apresentação ainda conta com uma participação especial, da Dona Mãe. A personagem ganhou projeção nacional e é um dos momentos mais esperados dos vídeos do comediante.

“Eu estou muito feliz por poder mostrar para o público goiano o resultado de tanto esforço. Foram meses montando o show, muito estudo e dedicação. Apesar da ansiedade, tenho certeza que todos vão se divertir muito”, conta Jacques Vanier.

Os ingressos já estão em pré-venda e o público pode fazer a reserva por meio do site Cultura Reservas. Basta informar seu nome completo, contatos e a quantidade de bilhetes que deseja reservar. Dessa forma é possível garantir seu ingresso em primeira mão, sem o risco de que se esgotem.

Serviço: “Vô contá procêis…tudo que eu não conto na internet”

Data: 11 de maio

Local: Teatro Rio Vermelho

Ingressos: (https://www.culturareservas.com/vocontaproceis)