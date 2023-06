Jade Picon faz terapia desde os 14 anos para lidar com as críticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada desta sexta-feira (2) no Encontro com Patrícia Poeta, a influenciadora Jade Picon relembrou o início da carreira na internet e a entrada na dramaturgia. Ela participou do BBB 22 e, após sair do reality show, estreou em seu primeiro papel como atriz em "Travessia" (Globo), novela das 21h de Gloria Perez.

"Tudo o que eu faço vira meme, seja no programa, na novela ou na vida pessoal", disse ela após Tati Machado falar sobre a repercussão da participação de Jade no Altas Horas, quando disse que cozinha salada.

A também atriz afirmou que as críticas não são algo novo em sua vida, mas que agora lida melhor com os comentários que recebe. A notícia de que Jade foi escalada como uma das protagonistas da trama, já em seu primeiro papel, repercutiu negativamente nas redes e os comentários sobre sua atuação perduraram ao longo da produção.

"Os desafios eram diários, mas eu não tenho vergonha nenhuma, tudo na vida é processo. Mas tenho uma base muito forte, minha família e as pessoas que trabalham comigo. E, claro, terapia. Faço desde os 14 anos, muitas noites já fui dormir chorando."

Ela ainda afirmou que agora tem um filtro para saber quando as pessoas são maldosas na internet ou quando criticam para uma melhora de seu trabalho. "Às vezes vão te criticar e ter razão, então é importante saber diferenciar."