James Cameron, de 'Titanic', é o favorito para dirigir série sobre submersível que implodiu

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A tragédia do submersível "Titan", que implodiu no oceano Atlântico durante uma expedição aos destroços do Titanic despertou o interesse de vários streamings e há grandes chances de o desastre, que resultou na morte de cinco pessoas no mês passado, se tornar uma série. E a produção já tem até um diretor favorito: James Cameron, responsável pelo famoso filme "Titanic" de 1997.

Segundo o The Sun, as negociações para o início do projeto já começaram e Cameron, que até agora realizou 33 mergulhos para explorar os destroços do navio no mesmo local da tragédia, foi sondado.

"James Cameron contou a história do Titanic com tanta compaixão que parece um passo natural para ele assumir isso. Refazer os passos daqueles a bordo do Titan é uma tarefa enorme, mas haveria muito tempo, dinheiro e recursos dedicados a isso", disse uma fonte à reportagem sobre a escolha do diretor.

De acordo com o jornal britânico, uma plataforma de streaming ainda não revelada saiu na frente e considera alguns nomes do elenco, como os atores Matt Damon e Kumail Nanjiani. Além de ser um especialista em exploração marítima, Cameron ganhou três Oscars por "Titanic", incluindo o prêmio de Melhor Filme. Ele também dirigiu a franquia "Avatar".