Jantinha é declarada patrimônio cultural imaterial de Goiânia

A famosa jantinha dos goianos se tornou nesta quarta-feira (7) um Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia. Muito popular em bares e restaurantes da capital, o prato é composto por arroz, feijão tropeiro, mandioca, vinagrete e espetinho de carne.

O Projeto de Lei (PL) nº 565/2021, que reconhece o prato como uma manifestação cultural e gastronômica goianiense, foi proposto pelo vereador Joãozinho Guimarães (Solidariedade).

"Preservar essa cultura é atitude de respeito às tradições goianienses. É o reconhecimento da existência, valor e manifestação cultural dessa atividade. Queremos preservar nossa história ligada a ela", destacou o parlamentar.

Segundo Joãozinho, ele foi pessoalmente falar com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), sobre a importância cultural e histórica desse prato na capital e acertar sobre a publicação do projeto.

A sanção foi publicada nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial do Município. “Fica declarada como Patrimônio Cultural Imaterial a gastronomia e a cultura da denominada “jantinha” no município de Goiânia”, enfatizou o documento.