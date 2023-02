Jennifer Lopez se manifesta após 'climão' com Ben Affleck no Grammy

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Jennifer Lopez, 53, quebrou o silêncio após o climão que protagonizou com o marido, Ben Affleck, 50, durante a cerimônia deste ano do Grammy, no último domingo (5) em Los Angeles.

O astro de Batman vs. Superman viralizou por conta de suas expressões de tédio no evento. Especialista em leitura labial confirmou que os dois de fato discutiram.

J-Lo reclamou da atitude do marido e pediu que ele parecesse mais 'amigável' e 'motivado'. Affleck respondeu de forma seca.

Em meio ao burburinho causado pela situação, a intérprete de hits como On The Floor publicou no Instagram um clipe com vários momentos seus, sozinha ou ao lado de Affleck, na premiação musical.

DECLARAÇÃO DE AMOR

"Sempre o melhor momento com meu amor, meu marido", escreveu a artista na legenda da publicação. A julgar pelos comentários do post, no entanto, o feedback romântico da estrela não convenceu muita gente.

FÃS SINCERÕES

"O marido dela parecia tão entediado [no evento]. Não sou fã do Ben Affleck. Ele parece infeliz o tempo todo. Gostaria de saber o que ela viu nele", alfinetou um seguidor de J-Lo. "Ele parecia forçado a te beijar. Boa tentativa", ironizou outro, ainda mais cruel.