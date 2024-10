João Guilherme fala sobre status de herdeiro e brinca sobre dinheiro das Marias

O ator João Guilherme, 22, escolheu um figurino estiloso para sua participação, na noiite de terça-feira (29), no "Lady Night", programa comandado por Tata Werneck no canal por assinatura GNT. Ele usou uma saia preta, plissada e longa, acompanhada de uma blusa de mangas compridas, também escura.

A Tatá, João Guilherme revelou que, embora a expectativa inicial fosse baseada na dependência dos recursos financeiros de Leonardo, essa não é sua realidade. Ele destacou que, desde a infância, aprendeu a lutar por sua independência. Segundo João, o último presente significativo que recebeu de seu pai foi um boné, adquirido quando ele ainda tinha 12 anos.

Essa falta de acesso direto aos bens do pai fez com que João Guilherme investisse em sua carreira desde jovem. Ele já atua como ator e influenciador, desenvolvendo projetos que visam garantir sua sustentabilidade financeira. Essa postura autônoma se reflete em seu trabalho, onde mostra dedicação e esforço próprio.

Ele também brincou que as sobrinhas pequenas, filhas de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, têm mais dinheiro nas contas bancárias do que ele. “Um laço daquele paga o IPTU do meu condomínio”, concordou Tata. “Com certeza”, ele respondeu.

João disse que “a princípio” era, sim, herdeiro, mas que ele não era tão próximo a Leonardo. “Eu sou o herdeiro que é muito engraçado, todo mundo olha e fala ‘ah, esse moleque é herdeiro’. Só que eu não tenho acesso a um tostão do meu pai. Então, eu sou aquele herdeiro que só não tem nenhum dinheiro do meu pai.”

O ator disse também que ele e os irmãos conversam sempre sobre a possibilidade de o sertanejo ter outros filhos “sem nota fiscal” espalhados pelo Brasil. E revelou que ser conhecido como filho do Leonardo garante uma cachaça de graça em todos os botecos do País.

Sobre a vida do irmão Zé Felipe, João declarou que não gostaria de estar na mesma posição, mas admitiu que um pouco de privilégios cairiam bem. “Gostaria de ter um jato, uma coisa assim”, confessou.

Ex-namorado de Larissa Manoela e Jade Picon, João Guilherme revelou que não se dá bem com as ex e não voltaria com nenhuma delas. Sem citar o nome de Bruna Marquezine, a atual namorada, afirmou que está “apaixonadíssimo” e com vontade de casar logo.

Enquanto era entrevistado e passava pela famosa “máquina da verdade”, João Guilherme foi questionado por Tatá: “Você pensa em se casar novo?”, perguntou a apresentadora. “Penso muito. Por mim, eu já tava arrumando com a minha amada para estar casando já. Adoro!”, respondeu ele, com entusiasmo. Além das declarações sobre o romance, João Guilherme compartilhou outras revelações curiosas. O ator disse ainda que já participou de um trisal, mas só na hora do “quiqui”, sem sexo.

Na segunda noite do Rock in Rio, João Guilherme apareceu usando camiseta branca, bermuda jeans boca de sino, botas Balenciaga, óculos escuros Fendi e um lenço verde da grife francesa Goyard no pescoço - que de vez em quando ia para a cabeça, num estilo camponesa.