João Neto, da dupla com Frederico, revela câncer de tireoide

O cantor João Neto, dupla do cantor Frederico, revelou na tarde desta quarta-feira (16) que está em tratamento para curar um câncer de tireoide. Ele contou que recebeu o diagnóstico em dezembro de 2021 após uma série de exames de rotina.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da dupla. De acordo com João Neto, ele decidiu falar sobre o assunto para alertar os fãs sobre a doença e aconselhá-los a fazerem testes constantemente.

"Decidi compartilhar com vocês esse meu momento", afirmou o músico. "É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui."

O cantor também contou que vai passar por uma cirurgia para retirar o tumor. O procedimento deve ocorrer no Hospital de Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos), no interior de São Paulo.

"Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês", disse João Neto. "Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo."

A publicação recebeu diversas respostas com mensagens de apoio ao cantor. Entre eles, alguns colegas como Claudia Leitte, João Bosco (dupla de Vinicius), Wanessa, Lucio Mauro Filho e a dupla Maria Cecilia e Rodolfo.