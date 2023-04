João Vicente de Castro diz que já não gosta da fama de mulherengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bonito, carismático e bem-sucedido, o ator João Vicente de Castro, 40, diz que já está acostumado a lidar com os boatos de que está sempre envolvido com algum "affair". Foi assim com a influenciadora Rafa Kalimann, com a modelo Carol Ramiro, com a cantora Juliette... Mais recentemente, foi a vez de Sabrina Sato, sua ex, entrar na lista de supostos romances.

Os dois já namoraram entre 2013 e 2015, mas após a separação da apresentadora de Duda Nagle, em março, muita gente nas redes sociais começou a resgatar mensagens carinhosas de João Vicente para a ex-companheira. A torcida era para que os dois reatassem o relacionamento.

"Não vou mentir que quando mais novo eu gostava dessa fama de mulherengo, mexia com meu narcisismo, mas hoje acho uma bobagem", decreta o ator em conversa com a Folha de S.Paulo. Segundo ele, a "química é muito forte" com Sabrina, tanto que ambos vão lançar um programa sobre relacionamentos no Multishow e no Globoplay, cuja estreia será no último trimestre deste ano.

João Vicente compreende que, quando o reality for ao ar, vão voltar a "shippar" o casal. "Nossa relação é muito bonita, nos amamos muito, temos afeto, afinidade, mas eu espero que não volte essa fama, pois de alguma forma pode atrapalhar nesse processo de separação. Não é justo com ela", defende.

Mas ele sabe que há muita gente que gosta de ambos. "O reality está ficando divertido. Espero que falem que o programa está agradando mais do que sobre nossa vida amorosa", emenda.

No último mês de março, João Vicente completou 40 anos e afirma que continua numa fase de eterna desconstrução. Segundo ele, a apresentação do programa Papo de Segunda, no GNT, o tem ajudado a evoluir constantemente, a pensar mais adiante e fora da caixinha.

"Fico mais atento aos assuntos sensíveis. Eu, como um ser progressista, acho que a nossa grande luta é fazer uma sociedade mais acolhedora e afetiva para o maior número de pessoas. Há muitos temas em que queremos evoluir. Sou um cara que trabalha diariamente para ser melhor."

Como ator, em breve ele também fará parte de um filme, de uma peça teatral em Portugal e de uma novela da Globo, com gravações marcadas para o meio do ano. Ele diz ainda que sua vaidade continua a mesma, nem maior nem menor, mas que um homem quarentão também tem lá suas questões.

"As pessoas romantizam muito a maturidade. Claro que estar mais velho tem fatores muito legais, me sinto melhor intelectualmente, espiritualmente, mas eu não acho divertido envelhecer. Há algumas limitações físicas que vão aparecendo, como falta de fôlego e menos agilidade, isso complica. Mas são só 40, não 80", brinca.