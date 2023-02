Joana Sanz nega indireta para Daniel Alves

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, voltou a se pronunciar nas redes sociais com relação aos boatos que ela estaria pensando em pedir o divórcio do jogador de futebol, acusado de estupro por uma jovem de 23 anos, em Barcelona, Espanha. Recentemente, a modelo internacional publicou um Tiktok com uma música animada sobre viver a vida e a postagem acabou aumentando os rumores de um possível fim do casamento de sete anos.

"Qualquer comunicado vai ser através das minhas redes sociais. O vídeo que estou dançando e cantando (...) não é indireta para ninguém. Simplesmente estou seguindo a letra de uma canção energética. A música é terapêutica. Não façam drama disso, não existe", começou.

Joana ainda tratou de tranquilizar seus fãs sobre a sua saúde mental. "Tenho dias melhores e piores. Vivo em uma montanha-russa de emoções. Gosto de transmitir que ao final de tudo há um raio de sol para se agarrar. A música para mim é terapêutica, que levante os ânimos (...). Tentar o melhor possível em meio à essa tempestade, acho que mereço, né?", comentou sobre os últimos acontecimentos. Em meio as acusações de abuso sexual contra o marido, a espanhola terá que conviver com a morte da mãe.

Ela também reclamou que, desde a prisão de Daniel Alves, 39, no centro penitenciário Brians, Barcelona, no dia 20 de janeiro, a imprensa passou a ficar de tocaia nos arredores da sua casa. Joana pede a saída dos jornalistas. "Tenho toda a imprensa ao redor da minha casa. Tocando a campainha, tenho seis cachorros que ficam nervosos. Não entendo o que pensam. Que vou abrir a porta? Convidar para um café? Não sei (risos). Não estou em Barcelona. As pessoas que estão no imóvel são da minha família", disse Joana, que visitou recentemente o marido na prisão e revelou na saída para os repórteres: "Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida."