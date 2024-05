Job Bento assina painel na 10ª Morar Mais Goiânia

Com a ideia de “abraçar a todos", o arquiteto e artista plástico Job Bento marca presença na 10ª Morar Mais Goiânia, através de um painel na área externa da casa, onde ele define ser o “coração” do evento. A obra tem mais de 100 metros quadrados e foi produzida em técnica mista, como acrílica, pincel e spray.

Nascido no Rio de Janeiro, mas criado na capital goiana, Job Bento é arquiteto de formação, mas a arte está presente em sua vida "desde a infância". A partir de 2015, passou a desenvolver murais, trabalho que ganhou notoriedade. Ele assina trabalhos para grandes nomes da música e da arte, como Lúcio Mauro Filho, Marília Mendonça, Evandro Mesquita, Fernanda Gentil, Felipe Andreoli e Rafa Brites, Mouhamed Harfouch, Dudu Azevedo, Lauana Prado, entre outros.

Para a mostra, foi produzido um mural que cerca a quadra de esportes na parte externa do casarão que abriga o evento. "Realizei um mural com uma linha orgânica, que é a essência do meu trabalho”. Segundo Bento, a ideia do desenho foi transmitir fluidez, “como um organismo vivo em expansão, se adaptando ao espaço e abraçando todos”

A 10ª Morar Mais Goiânia volta à capital goiana após seis anos sem realização. Desta vez, um casarão no setor Sul vira o principal endereço da arquitetura. O evento traz soluções de decoração com foco na arquitetura inteligente, design, sustentabilidade, inovação, inclusão social, customização e brasilidade, que se adequam aos orçamentos dos consumidores. A casa funciona de terça a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h. O endereço é a Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte. A entrada custa R$ 60 (inteira).