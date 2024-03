Joelma é confirmada na Pecuária de Goiânia 2024

Após Lauana Prado, Nattan, Tierry, Victor e Leo, Ana Castela e Gusttavo Mioto, a cantora Joelma também foi anunciada como uma das principais atrações da 77ª edição da Exposição Agropecuária de Goiânia 2024. A festa será realizada de 16 a 26 de maio, no Parque de Exposições, no setor Nova Vila.

A estrela paraense está na estrada com a turnê "Isso é Calypso". A loira começou a rodar o Brasil em maio de 2023, quando gravou o projeto audiovisual em meio a releituras de grandes sucessos, como "Pra Te Esquecer, "Dançando Calypso" e "A Lua Me Traiu". Outra canção que deve fazer parte do repertório é "Eu Vou Tomar Um Tacacá", que se tornou viral nas redes sociais e fez o prato ser a comida mais pesquisada no Google, no Brasil, no ano passado.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.