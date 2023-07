Joelma cancela novos shows após passar mal

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Joelma, 49, cancelou mais três shows após passar mal no último final de semana. As apresentações dos dias 11, 12 e 15 de julho nas cidades de Teresina (PI), Crato (CE) e Gravatá (PE), respectivamente, não acontecerão.

A equipe da artista, em contato com a reportagem, informou que Joelma permanecerá em repouso seguindo recomendações médicas para boa recuperação após ser diagnosticada com gripe.

"Agradeço o carinho de todos os meus fãs, do público e de todos os contratantes. Estou aqui me cuidando e já já estou de volta pra gente cantar e dançar muito", diz Joelma em comunicado.

Joelma já havia cancelado outros três shows no último final de semana -no Pará, no Rio Grande do Norte e no Ceará. A cantora passou mal antes de uma apresentação em Bragança (PA), na madrugada do último sábado, e precisou ser atendida pelo Samu pouco antes do horário em que subiria ao palco. Devido ao estado de saúde, o show foi cancelado.

A cantora foi atendida no local, com tudo pronto em cima do palco. No entanto, após avaliação médica, foi recomendado que ela não fizesse esforço.

"Ela está tossindo bastante e teve febre no início da tarde. Por isso, por orientação médicas, recomendamos que ela faça repouso. Infelizmente, ela não consegue realizar o show hoje", disse uma médica do Samu em vídeo compartilhado pela prefeitura da cidade no Instagram a título de esclarecimento.

Em seu perfil, a filha de Joelma, Natalia Sarraff, pediu compreensão. "Como vocês viram, mamãe não ficou bem. Ela está muito gripada, pulmão está bem ruinzinho", falou. "Infelizmente, vamos cancelar os shows desse fim de semana para ela se recuperar, se cuidar."

Joelma teve uma série de complicações de saúde após contrair a covid-19 -a primeira infecção foi em 2020- e chegou a ser internada para tratamento de sequelas no ano passado.