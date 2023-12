Joelma e Martinho da Vila se apresentam em Goiânia

A cantora paraense Joelma e o carioca, Martinho da Vila agitam este final de semana dos goianos. Joelma, ao lado da musa do tecnomelody Manu Bahtidão, apresentam ritmos do Norte em show na tarde deste sábado (16), na Arena da Pecuária de Goiânia, na Nova Vila.

Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 400 e estão à venda por meio do site da Bilheteria Digital.

No show, Joelma promete entoar as principais canções que estão na boca do povo e que marcaram a sua carreira desde a banda Calypso, a exemplo de "Loirinha", "Passe de Mágica" e "A Lua Me Traiu".

Aos 49 anos, a cantora voltou aos palcos em setembro deste ano depois de ter anunciado uma pausa após passar mal em uma apresentação em Santa Maria das Barreiras (PA).



Disseminadora da cultura paraense, a loira viu recentemente o verso “Eu vou tomar um tacacá”, da canção "Voando pro Pará", dominar as paradas do streaming e o TikTok oito anos após o lançamento.

“É uma realização. Eu que sempre lutei pela cultura do meu Pará por meio da música e agora eu recebo isso de presente dos céus. Estou muito feliz”, postou a artista nas redes sociais.

Manu Bahtidão

Quem abre a apresentação de Joelma é Manu Bahtidão, sucesso nas redes sociais e que acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram (@manuoficial) e 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Natural do Alagoas, a cantora fez parte da banda Companhia do Calypso em 2009, mas deixou o grupo para integrar a Banda Batidão, sucesso estrondoso no Pará. Aos poucos, a artista se tornou nome potente do tecnomelody, ritmo que estourou em todo País.

“Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. É um trabalho de anos de dedicação... Tem muitos lançamentos do nosso DVD para gente gravar, muitos feats para 2024”, adianta a cantora, dona de hits como "Abismo, Vinho Branco" e "Quem Perde É Quem Trai".

Samba e feijoada

No alto de seus 85 anos, Martinho leva o seu samba orquestrado para uma apresentação especial ao lado dos goianos do Heróis de Botequim e Maíra Lemos, no CEL da OAB, no Jardim Rio Grande, Aparecida de Goiânia. Os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 100. O show faz parte da programação da Feijoada do Tetéu.

Potente voz da música brasileira, Martinho acumula mais de cinco décadas dedicadas à carreira como sambista. O artista é dono de dezenas de sucessos que integram sua discografia com mais de 50 álbuns gravados, como "Devagar, Devagarinho", "Canta, Canta Minha Gente" e "Mulheres". O cantor tem também 18 livros lançados e foi o grande homenageado do desfile da escola de samba Vila Isabel em 2022.

Em maio deste ano, Martinho lançou o último trabalho apresentado nas redes sociais, o elogiado "Negra Ópera", presente nas principais listas de álbuns do ano e indicado ao Grammy Latino. Com 12 faixas, o disco traz sambas de Zé Keti, Wilson Batista, Mano Décio da Viola, Silas Oliveira e Adoniran Barbosa.