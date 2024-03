Joelma tem passaporte aprendido por causa de dívida trabalhista

A Justiça do Recife bloqueou o passaporte da cantora Joelma, de 49 anos, devido a uma dívida trabalhista de sua empresa. O valor é de pouco mais de R$ 1 milhão que ele deve a um ex-empresário da banda Calypso. A artista não se pronunciou sobre o assunto.

Segundo informações da 11ª Vara do Trabalho do Recife, após determinação do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, foi decidido o confisco do documento da artista. Por conta disso, para quitar o valor, parte do seu cachê de um show realizado em Caruaru-PE foi bloqueado pela Justiça Trabalhista de Pernambuco, junto à prefeitura da cidade. No entanto, os recursos em questão estariam aquém do necessário para cobrir a dívida.

Conforme o despacho, foram feitas buscas por algum bem de Joelma que pudesse servir de pagamento, mas foram encontrados apenas imóveis com diversas restrições judiciais. O juiz afirma ainda que a cantora utiliza de uma empresa da própria filha para encobrir pagamentos.