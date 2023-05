Johnny Massaro abre o jogo sobre Daniel, seu personagem em ‘Terra e Paixão'

Johnny Massaro, de 31 anos, ficou com o papel do “mocinho”, Daniel, na nova novela das 21h da TV Globo, "Terra e Paixão". O ator insiste em colocar as aspas no arquétipo de “herói da trama” em Daniel porque ainda tem suas dúvidas sobre o caráter do rapaz, que é um dos herdeiros da poderosa família La Selva.

“O Daniel reúne as qualidades éticas que o caracterizam como um ‘mocinho’, mas o que eu acho bacana no texto de Walcyr (Carrasco, o autor) é que ele vai desafiando o que é ser bom e o que é ser mau o tempo todo. Percebo isso à medida que os capítulos vão chegando, e o ser humano é um ser múltiplo, né?”, diz .

“Nesse primeiro momento, ele está ali tentando ser o grande conciliador da família, colocando o desejo dos outros na frente dos dele próprio. Mas, as coisas vão mudando. Não podemos esquecer que novela é uma obra aberta”, lembra o ator carioca, que adianta que Daniel não chegará até o final da trama.