Jojo Todynho diz que será especialista em divórcio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho, 26, foi ao seu Instagram na manhã desta quarta (8) para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Ela, que iniciou a faculdade de Direito nesta semana, contou aos fãs em que área pensa em se especializar.

Em uma foto em que aparece em um escritório com roupa social e o Vade mecum nas mãos, Jojo empolgou os fãs:

"Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios", iniciou a artista.

"Em breve. Feliz Dia da Mulher", completou.

Os seguidores da funkeira, logo, se manifestaram:

"Eu amei", disse uma;

"Especialista em divórcios, eu adorei!", escreveu outra;

"Você é a melhor", afirmou uma terceira.

**REBATENDO CRÍTICAS**

Jojo Todynho rebateu as críticas que recebeu após anunciar que começou a cursar faculdade de direito. Ela contou que os ataques vieram após ela posar ao lado de membros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio de Janeiro.

"Ontem eu fiz vídeo com a galera da OAB do Rio de Janeiro, os presidentes me dando força? Aí você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivarem as outras. Não se preocupem comigo, tenho cinco anos para muitas coisas acontecerem na minha vida. Enquanto isso, vão captar cliente. Vocês estão muito preocupados com código, vão transar! Vocês estão precisando liberar a serotonina da felicidade! Porque é muito estresse eu sei, mas não desmotivem as pessoas não, incentivem! Um beijo com muito amor da doutora! ", disse Jojo.

Nesta terça (7), a artista deu uma festa para comemorar o início do curso. Na ocasião, ela aconselhou as mulheres a serem dona de si e afirmou que será delegada em prol a defesa feminina:

"Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher... Eu vou ser delegada da DEAM [Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher]. Vou buscar em casa. E outra coisa, vai ter um quartinho chamado 'Que Tiro Foi Esse', para você que gosta de bater em mulher".