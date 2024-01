Jojo Todynho (foto) estará no Big Brother Brasil 24. A cantora foi chamada pela direção do Globo para fazer parte do time de apresentadores. O quadro ainda não tem um nome definido, às vésperas da estreia, na próxima segunda-feira (8).

Ele deverá seguir o modelo do “Big Terapia”, apresentado por Paulo Vieira no Big Brother brasil 2023. Jojo, que participou do Central da Copa no ano passado, irá avaliar os acontecimentos da casa, com comentários espontâneos.