Jojo Todynho x ex-marido Lucas Souza: entenda a briga completa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura entre a apresentadora Jojo Todynho e seu ex-marido Lucas Souza aumentou nos últimos dias. As personalidades trocaram farpas nas últimas horas, em publicações nas redes sociais e em entrevista a programas de TV. Abaixo, entenda como a briga começou e o que se sabe até o momento:

Término do casamento e boletim de ocorrência: Jojo e Lucas se casaram em janeiro de 2022 e acabaram se separando em novembro do mesmo ano, com poucas explicações.

As semanas seguintes foram conturbadas. Em dezembro, Jojo Todynho disse que Lucas o procurou, tentando reatar, mas que a agrediu verbalmente. Assim, ela decidiu abrir um boletim de ocorrência contra o ex-marido, que publicou stories chorando, dizendo que os dois haviam de fato brigado - com xingamentos das duas partes.

Logo depois, a apresentadora apagou as publicações nas redes sociais, dizendo em stories que não queria alimentar mais ódio na web.

Carta aberta: Em janeiro, o ex de Jojo chegou a dizer que ficou revoltado com o término e publicou uma carta dizendo que iria embora para Curitiba e que estava deixando o Exército, por não gostar do Rio de Janeiro. Internautas o acusaram de estar tentando ser influencer.

Entrevista e stories: As alfinetadas entre Jojo e Lucas aumentaram nesta quinta-feira (9). O ex da apresentadora concedeu uma entrevista à rádio Metropolitana FM em que expôs os verdadeiros motivos pelo término do casal - que inclui uma suposta traição de Jojo.

"Teve uma situação no início, logo quando a gente tinha casado. Ela mandou uma mensagem para um cara, uma mensagem acalorada e esse cara era militar da PM e ele mandou um print no grupo do pessoal da PM", contou o ex-militar. "A pessoa que estava no grupo, mandou para mim no Instagram em modo temporário e eu não sei como que eu vi isso. Aí, vi isso e fui tirar satisfações com ela. A gente teve um atrito ali e isso foi uma situação mal resolvida que teve dentro do relacionamento."

Ainda durante a noite, Lucas aproveitou para fazer mais acusações contra a artista. Segundo Lucas, Jojo "fala mal de todos os artistas" pelas costas e é "bolsonarista" (eleitora de Jair Bolsonaro).

"Ela é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem. Parece até mentira, né? Uma pessoa preta, gorda e que veio de uma periferia e sofreu tanto preconceito ser tão arrogante e desumilde. Quem vive com você sabe. É uma bolsonarista que odeia e fala mal de todos os artistas. Você odeia muita gente", declarou Lucas.

Jojo rebate: Ainda durante a noite desta quinta-feira, Jojo foi às redes sociais rebater o ex-marido e falou que ele não poderia engravidar. "Meu Deus, o saco é murcho e o leite é podre. Fiquei arrasada. Não deu nem para brincar. Perdi o brilho. Fazia todos os dias teste de gravidez e o homem estava com leite podre", falou a apresentadora, nas redes sociais.

Além disso, na manhã de sexta-feira, ao saber das outras publicações de Lucas, Jojo subiu o tom ao gravar mais um vídeo fazendo ameaças. Ela disse que, caso Lucas viesse ao Rio de Janeiro, mandaria seus amigos o segurarem para que ela pudesse "dar um pau" nele.

Nova entrevista e live: na tarde desta sexta, Lucas concedeu uma nova entrevista, ao programa Fofocalizando, do SBT. Na conversa com Cris Flores, o ex-militar voltou a contar sobre a traição, mesmo sem apresentar provas, e que foi uma "grande batalha" se casar com Jojo.

Durante a transmissão na TV, a apresentadora fez uma live no Instagram, que chegou a ser acompanhada por 170 mil pessoas. "Eu me perdi, me deslumbrei. É um absurdo, as pessoas vinham abafar as mentiras dele, aí ele envolve coisa de política, LGBT, para abafar o descaramento dele. Pior quem acredita num descaramento desse", disse ela.

"Eu não consigo acreditar em tudo o que eu ouvi. Como que pode mentir assim, queria poder postar tudo o que eu tenho aqui", completou Jojo. "Estou passando por isso por falta de sabedoria, estou pagando o preço. A descaração da mentira é uma coisa absurda."