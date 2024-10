Jorge e Mateus anunciam turnê dos 20 anos de carreira

A dupla sertaneja goiana Jorge e Mateus vai celebrar os 20 anos de carreira numa grande turnê em 2025. Na comemoração, eles vão passar por todos os sucessos da trajetória, iniciada em 2005 em Itumbiara, com a música "Pode Chorar", presente no repertório do "CD/DVD Ao Vivo em Goiânia".

O Fundo de Investimento Four Even foi fundamental para o investimento de R$110 milhões no projeto. Com mais de 21 bilhões de reproduções e cerca de 100 milhões de seguidores nas redes sociais e plataformas de música, os artistas são sinônimo de sucesso no segmento e donos de números impressionantes.

O calendário ainda não foi divulgado. A última apresentação dos cantores em Goiânia foi no dia 6 de julho, com o show "Único", no estacionamento do Estádio Serra Dourada.