Jorge e Mateus prometem repassar os grandes sucessos da carreira em Goiânia

A dupla Jorge e Mateus promete pelo menos 2h30 de show no domingo (7), no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Os sertanejos vão repassar os principais sucessos dos 18 anos de carreira no projeto Único, a partir de Pode Chorar. A abertura dos portões será às 14 horas e antes dos anfitriões, a programação conta com César Menotti e Fabiano, Clayton & Romário, João Bosco e Vinícius e o DJ Alok.

“Tenho no meu celular a capa de todos os discos que gravamos. São muitas músicas e para cantar a maior quantidade possível vamos fazer medleys. É igual o técnico da seleção brasileira, muito material humano bom”, brinca Jorge, em entrevista coletiva nesta terça-feira (2), no Alphapark Hotel.

Mateus conta que montar um repertório comemorativo é sempre um desafio. “Tem algumas músicas que o pessoal vem pedindo nos shows que a gente nem lembra direito a letra, o tom e a melodia. O projeto é para resgatar a parte artística que fez parte da vida de muita gente. Infelizmente, não vamos conseguir cantar tudo, mas vamos chegar perto disso”, destaca o sertanejo.

Amo Noite e Dia, Voa Beija-Flor, Calma, Aí Já Era, A Hora é Agora, Sosseguei, Propaganda, Vou Voando, além das canções mais recentes lançadas no período da pandemia devem fazer parte do repertório.

É a segunda vez que o projeto é apresentado em Goiânia. A estreia foi em fevereiro de 2019. Na época, Jorge e Mateus também convocaram vários artistas para participar da festa, casos de Chitõazinho e Xororó, Jefferson Moraes e o Alok.

“Estamos fazendo a abertura da temporada 2023 em Goiânia e com uma turnê muito mais madura porque somos agora independentes”, afirma Mateus, em referência ao fim do contrato com o ex-escritório (Audiomix). “É um evento especial para a dupla, temos a responsabilidade de entregar uma coisa legal para o nosso público. Vamos fazer uma festa linda no domingo”, completa Jorge.

SERVIÇO

Show: Jorge e Mateus turnê Único

Data: Domingo (7), a partir das 14 horas

Atrações: César Menotti e Fabiano, Clayton & Romário, João Bosco e Vinícius e o DJ Alok

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada / Av. Fued José Sebba, n. 1170, Setor Jardim Goiás

Ingressos: A partir de R$ 500 (inteira)

Informações: quero2ingressos.com.br.