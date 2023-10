Jorge e Mateus se apresentam em Inhumas

Inhumas, localizada a cerca de 46 quilômetros de Goiânia, recebe a dupla Jorge e Mateus. Eles se apresentam no Parque de Exposições Agropecuárias do município no dia 1º de novembro, véspera de feriado.

O evento, está marcado para a partir das 22 horas e além da dupla que completou 18 anos de carreira este ano, contará com outras atrações como o cantor goiano Pedro Libe, Vinícius Cavalcante, Noobreak e Junior Silva.

Os ingressos para podem ser adquiridos de forma online pelo site www.quero2ingressos.com.br ou de forma física na loja Mr Dandy Stor, na cidade.