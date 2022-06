José Leôncio promove competição entre os filhos em Pantanal

Em Pantanal, novela da faixa das 21 horas da Globo, até que para um homem que conviveu com tanto abandono – a morte da mãe, o sumiço do pai e o retorno de sua esposa para o Rio de Janeiro levando seu filho a tiracolo –, José Leôncio (Marcos Palmeira) pode se considerar um sortudo. Filó (Dira Paes) sempre esteve ao seu lado, assim como seu filho Tadeu (José Loreto). Mais recentemente, Jove (Jesuita Barbosa) retornou ao Pantanal e tem buscado diminuir as diferenças que os afastam. E nas cenas que estão indo ao ar, o fazendeiro também anunciou para os peões que José Lucas de Nada (Irandhir Santos) é seu filho.

Mas nem tudo são flores. À medida que José Lucas ganha espaço e confiança na fazenda, Jove parece perder os pequenos passos que conquistou a duras penas. Em primeiro lugar porque tem ciúmes do irmão, que chegou peão pronto e dos bons, com motivos de sobra pra orgulhar o pai. Em segundo porque o rapaz percebe o interesse dele por Juma (Alanis Guillen).

Se a rivalidade entre os dois é evidente, ela se torna legítima após uma decisão tomada arbitrariamente por José Leôncio. Irma (Camila Morgado) e Filó (Dira Paes) preparam uma festa de aniversário surpresa para Jove. A ex-cunhada de José Leôncio lhe sugere que aproveite a oportunidade para se aproximar do filho, oferecendo a ele novamente a sela de prata que pertenceu ao velho Joventino (Irandhir Santos).

Durante a festa, Zé Leôncio pede que Tadeu pegue a sela de prata e começa um discurso emocionante sobre tudo que aconteceu após o retorno de Jove ao Pantanal. Ele finaliza, pra surpresa de todos, dizendo que os netos do velho Joventino deverão, portanto, disputar a sela que era dele.

“Esta sela, que foi do maior peão que conheci em toda minha vida, vai ficar com aquele que vencer os outros dois numa raia! Que vai ser disputada numa festa de santo, ou, quem sabe, numa cavalhada, como os antigos faziam”, diz José Leôncio, pra alegria de Tadeu e José Lucas. As pessoas vibram com a notícia, menos Irma, que fica perplexa; e Jove, que não se deixa levar pela emoção. Na verdade, ele não se importa com nada disso e, mais tarde, conversando com Juma, diz que se não quis a sela quando foi ofertada a ele, por que haveria de querer agora, que deve disputar com seus irmãos?