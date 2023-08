José Staneck e Ana Flávia Frazão apresentam concerto nesta quarta-feira no Centro Cultural UFG

Com um repertório que prioriza os compositores brasileiros em suas mais diversas vertentes, o duo formado por José Staneck e Ana Flávia Frazão fundem seus estilos numa verdadeira conversa musical valorizada pela riqueza tímbrica da harmônica e a solidez do piano. O concerto será nesta quarta-feira (23), a partir das 20 horas, no palco do Centro Cultural UFG. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do Teatro.

No repertório, além de composições de Guerra-Peixe, Ronaldo Miranda, Edino Krieger, Villa-Lobos e Marlos Nobre, um arranjo especial para uma seleção de composições da peça teatral Orfeu da Conceição (1956), de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

José Staneck estudou harmonia funcional com Isidoro Kutno, análise estética com o maestro e compositor alemão H. J. Koeullreutter e interpretação com Nailson Simões. Em 2007, obteve o título de Mestre em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O músico tem mais de 100 concertos com variadas formações orquestrais, 15 gravações de trabalhos solo além de inúmeras participações como convidado.

Natural de Goiânia, Ana Flávia Frazão formou-se na Universidade Federal de Goiás, realizou mestrado e doutorado com nota máxima na Escola Superior de Música de Karlsruhe, na Alemanha, onde morou por oito anos. Seu trabalho é apreciado em países como Itália, Alemanha, Croácia, Japão, EUA, países da América do Sul, bem como em diferentes cidades brasileiras.

Serviço: Concertos Unimed

Músicos: José Staneck, harmônica, e Ana Flávia Frazão, piano

Data: Quarta-feira, 23, às 20 horas

Local: Centro Cultural UFG /Av. Universitária, 1533

Entrada franca, sujeita à lotação do Teatro

Mais informações: www.concertosemgoiania.com