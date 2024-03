Jota Quest apresenta turnê especial em Goiânia

O grupo musical Jota Quest está pronto para escrever um novo capítulo. A banda se prepara para percorrer o Brasil, com a turnê JOTA25 Arenas. No dia 23 de março, a banda se apresenta na capital, no Goiânia Arena, a partir das 19 horas. Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 260 e estão à venda no site da Alpha Tickets.

Com 25 anos de experiência, Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência sonora, mas também mostra que são capazes de mergulhar em novos horizontes.

No repertório, além dos grandes sucessos, a banda apresentará as músicas mais recentes do álbum "De Volta Ao Novo", lançado em 2023.