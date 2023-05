Jude Law usou perfume inusitado para viver Henrique 8º em filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jude Law interpreta o rei Henrique 8º em "Firebrand", filme dirigido pelo brasileiro Karim Aïnouz, que foi exibido no último domingo (21) no Festival de Cannes. Na coletiva de imprensa do longa, o ator compartilhou informações curiosas sobre seu personagem.

Law disse ter usado um perfume feito especialmente para o papel, que cheirava a "sangue, material fecal e suor". O papel retratou o monarca britânico em seus dias finais, quando sofria de úlcera na perna.

"Eu li muitos relatos de que você poderia sentir o cheiro de Henrique a três cômodos de distância. Sua perna estava apodrecendo. Ele escondia com óleo de rosas", explicou o ator. Ele completa o motivo do fedor no set: "eu achei que teria um grande impacto se eu cheirasse muito mal".

Para reproduzir o odor, o ator contou que procurou uma especialista em perfumes. "Ela faz aromas maravilhosos, e também faz aromas horríveis", disse ele.