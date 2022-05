Juliana Paes ‘briga’ com macaco durante visita a instituto de conservação em Goiás

A atriz Juliana Paes, a Maria Marruá da novela Pantanal, visitou o Instituto Onça-Pintada, em Mineiros, no sudoeste de Goiás, neste domingo (15). Ao longo do dia, ela brincou com os animais que vivem no local de onde veio Matí, onça escolhida para contracenar com ela, e até arrumou “briga” com um macaco.

“Olha o Bento querendo fazer xixi em mim. Safado”, brincou a atriz. Em um vídeo publicado pelo Instituto, Juliana aparece segurando e brincando com um filhote de macaco, quando o Bento aparece na imagem.

“Eu estou feliz da vida, extasiada. É uma injeção de energia que a gente ganha. É um estado de vivacidade, é bom demais estar em contato, sentir que você está fazendo parte de verdade de um processo”, disse a atriz.

E, em seguida, mandou um recado: “Quero convidar todo mundo para conhecer o instituto, entender o trabalho lindo que é feito aqui, de conservação, de pesquisa, de manutenção da esperança e do entendimento. As pessoas precisam entender que a gente faz parte disso e que a gente pode ajudar”, disse.

Onça Matí

Matí nasceu no Instituto Onça-Pintada, em Mineiros, mas, atualmente, vive no Instituto Nex, em Corumbá de Goiás. A fêmea de três anos e meio de idade não pode mais retornar à natureza. Ela foi encontrada sozinha e resgatada em uma rodovia quando ainda era um filhote e, por crescer cercada de humanos, hoje sente-se tranquila perto das pessoas. Isso impossibilitaria sua soltura na natureza, pois perdeu seu instinto selvagem, mas também torna possível sua participação na novela.