Juliana Paes e Gianecchini serão júri da semifinal da ‘Dança dos Famosos’

Falta pouco para o Brasil conhecer o campeão da "Dança dos Famosos". Neste domingo (30), acontece a semifinal da competição no "Domingão com Huck".

Com coreografias de dança contemporânea, se apresentam Amaury Lorenzo, Barbara Reis, Lucy Alves e Tati Machado. A dupla que tiver a menor soma de pontos das três últimas apresentações será eliminada.

No júri, os atores Juliana Paes e Reynaldo Gianecchini completam a bancada ao lado do júri técnico, formado por Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus. Ainda no programa, padre Marcelo Rossi vem ao palco para um musical e relembra sua carreira.