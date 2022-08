Juliana Paes faz topless em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

A atriz Juliana Paes, de 43 anos, está em Goiás. Mais precisamente na Chapada dos Veadeiros, com um grupo de amigas. Ao compartilhar algumas fotos do passeio no Instagram, nesta quarta-feira (10), impressionou os fãs. Não apenas por causa das belezas naturais do lugar, mas também pelo charme fotogênico da musa.

Fotografias de Juliana correndo pelo campo e com um vestido leve e alaranjado boho brindando com as amigas deixaram os seguidores encantados.

O registro mais marcante é uma foto em que a musa está deitada fazendo topless sobre uma pedra em um lago. A combinação de tantas belezas na imagem chamou atenção dos fãs, que não economizaram elogios à atriz.

"É cada foto mais linda que a outra", comentou um seguidor. O estilista Rodrigo Grünfel também deixou uma mensagem. "Eu amo a Chapada", escreveu com um emoji de coração ao lado.