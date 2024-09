Juntos há 12 anos, Gusttavo Lima e Andressa Suita estão divorciados no papel

Após todas as polêmicas envolvendo o nome do Gusttavo Lima, de 35 anos, seu relacionamento com Andressa Suita, de 36, também ganhou os holofotes.

O cantor começou a namorar com a influenciadora em 2012. O casamento no civil aconteceu em 2016 e, no ano seguinte, eles se casaram no religioso. A cerimônia aconteceu na fazenda do cantor, em João Pinheiro, Minas Gerais.

Ao todo, o casal está junto há 12 anos, mas em 2020 eles enfrentaram uma crise e se divorciaram no papel, como é feito legalmente.

Na ocasião Andressa contou no ano passado ao portal Leo Dias que o sertanejo a acordou no meio da madrugada para comunicar o fim do casamento. "A gente tinha vindo de uma viagem familiar maravilhosa, eu não entendi nada", afirmou a influenciadora, que acrescentou que Gusttavo estava mal. "Vi que ele estava em um momento de muita tensão. A gente não via o fim da pandemia. E em quem que respinga toda a dor? A gente quer bater em alguém. A esposa", relatou.

Naquela epóca, Gusttavo e Andressa chegaram a morar em casas separadas, mas depois voltaram a se falar e decidiram retomar a relação. Segundo informações da assessoria de imprensa do artista, desde então eles seguem juntos, mas no papel não são mais casados. Os dois são pais de Gabriel, de 7 anos e Samuel, de 5 anos.