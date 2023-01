Jurados comentam expectativa para a terceira temporada do The Masked Singer

A partir de domingo (22), o público pode ativar o modo detetive nas tardes de domingo da TV Globo com a volta dos mascarados mais queridos do Brasil. A terceira temporada do The Masked Singer Brasil chega com novos mistérios e novas fantasias que vão dominar a telinha com muita música, diversão e brasilidade. Sabrina Sato e Mateus Solano entram para completar o time de jurados ao lado da Taís Araujo e Eduardo Sterblitch na missão de descobrir quem são as personalidades escondidas por trás da máscara.

Sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, a competição agora ultrapassa o palco e chega à bancada do júri. Com a nova dinâmica da Aposta Secreta, o jurado que mais acertar quem está por trás da máscara leva o título de campeão da temporada junto ao mascarado vencedor. Durante a primeira apresentação do competidor, os jurados dão os seus palpites. A cada vez que o artista for desmascarado, os palpites são abertos e quem acertou marca um ponto. Na grande final, o jurado que estiver no topo do ranking leva o troféu Xagaragundenga! Além disso, os episódios temáticos estão de volta: carnaval, novelas, cinema e muito mais estão presentes nos shows.

E tem mais novidades! Agora, todos os mascarados convivem em um universo único dentro do programa: o Masked Verso, que terá efeitos visuais e muitas histórias para as crianças e fãs de todas as idades. Lá, por exemplo, a Vovó Tartaruga adora tomar café com a avó do Filtro de Barro, e a DJ Vitória-Régia adora tocar para Os Suculentos. “O que mais me encanta no The Masked Singer Brasil é o desafio em realizá-lo, em buscar os talentos mais diversos possíveis para estarem dentro das fantasias. E também tudo que envolve a criação do reality. O público sempre pode esperar uma novidade. Este ano temos novidades na bancada de jurados e também, pela primeira vez, um trio de participantes”, conta o diretor artístico da TV Globo, Adriano Ricco.

Os detetives oficiais do The Masked Singer Brasil já estão preparados para a nova temporada com palpites na ponta da língua. Revelada no BBB 3, a nova jurada, Sabrina Sato, segue fã do gênero de realities e adianta o que o público pode esperar da temporada. “Teremos momentos muito engraçados. Eu já amava tentar descobrir quem eram os mascarados de casa, mas agora na bancada, podendo trocar com pessoas tão talentosas, está sendo demais. Podem esperar Ivete arrasando mais ainda, uma bancada de jurados dedicada e muito animada, novas regras e alguns lookinhos também né, que não poderiam faltar (risos)”, afirma Sabrina.

Já Mateus Solano conta que ficou muito feliz e honrado com o convite para o programa e promete se divertir na missão de detetive. O ator também ressalta o impacto de ver as fantasias pessoalmente. “Elas são muito ricas em detalhes, e não são só para os olhos. Não é só a cor e a quantidade de detalhes, é também o tecido, as texturas, e, é claro, nas cores e a riqueza de informações, de dicas que podem estar nas próprias fantasias”, conta.

A comandante Ivete Sangalo fala com alegria dos novos jurados e ressalta o entrosamento do time. “Eu acho que o fato de eles estarem chegando agora, trazendo muito das suas personalidades, dá um ritmo diferente para o programa, uma maneira de abordarmos outros caminhos que esse reality tem! A gente bateu uma bola de uma forma muito consistente, coerente e divertida. Sabrina tem um potencial de humor absurdo e o Mateus também. A gente tem ali uma bancada muito feliz e divertida”, afirma a apresentadora.

A veterana e rainha dos memes Taís Araujo afirma que se surpreendeu com as vozes que ouviu no palco do The Masked Singer Brasil. “Eu fiquei chocada com a qualidade vocal dos mascarados, tem muita gente que canta mesmo. Isso determina as coisas? Não, mas é um fator a mais que causa encantamento. Quando alguém canta lindo, te emociona. Eu estou amando as fantasias, elas estão tão diferentes e mais elaboradas, muito lindas. Acho que o pessoal de casa pode esperar um megashow”, explica Taís, empolgada.

Já para Eduardo Sterblitch a terceira temporada do reality chega com ainda mais brasilidade. “A gente tem muita música, especialmente música brasileira, tem muitos estilos de artistas diferentes, de várias idades, todos eles com muita energia. Sempre me estimula ver as novidades, as surpresas. A cada temporada que passa, os artistas conseguem ver também o que já aconteceu, então eu acho que eles se preparam e vai ser ainda mais surpreendente. Está muito mais bonito, eu não sei como eles conseguem se superar”, ressalta.

O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).