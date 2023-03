Justiça aceita denúncia e Thiago Schutz vira réu após ameaça a Livia La Gatto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O coach de masculinidade Thiago Schutz virou réu por ameaça e violência psicológica contra a atriz Livia La Gatto e a sambista Bruna Gomes da Silva Volpi. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo na quarta-feira (22).

Ele responde em liberdade e deverá ser intimado a depor nas próximas semanas. No último dia 16, a Polícia Civil informou que havia encerrado o inquérito sobre as denúncias e que Schutz não foi indiciado por entenderem que se tratava de um "crime de menor potencial ofensivo". O investigado nega todas as acusações.

No último dia 7, a Justiça de São Paulo determinou que Schutz mantivesse uma distância mínima de 300 metros da atriz após ele enviar mensagem com conteúdo considerado ameaçador após a humorista publicar um vídeo satírico.

No fim de fevereiro, Livia afirmou à Folha de S.Paulo que estudava pedir uma medida protetiva contra ele por estar com medo. "Vou tentar pedir medida protetiva também, porque ando me sentindo muito insegura. Ele pode falar que ele é inofensivo, mas mexe um exército de quase 340 mil homens que podem se sentir ameaçados de alguma forma. Eles vieram me ameaçar", disse na época.