Justiça concede medida protetiva a Naiara Azevedo

A Justiça de Goiás concedeu medida protetiva a Naiara Azevedo nesta quinta-feira (30).

Segundo, a nota conjunta divulgada pela assessoria com escritório de advocacia que defende a cantora e ex-BBB o documento é baseado na ‘Lei Maria da Penha, que tem como objetivo resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista”.

A artista, dona do hit "50 reais", procurou a Polícia Civil, na madrugada de quinta-feira (30), para registrar uma denúncia de violência doméstica, que teria acontecido em julho deste ano, e foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a Deam, em Goiânia. O caso corre em segredo de Justiça.

O empresário teria ainda a sacudido pelos braços, o que causou lesões corporais. Segundo Naiara, Rafael disse que ia acabar com a vida e a carreira dela e ela nuca mais o veria.

Outros tipos de violência

A medida seria contra o ex-marido da artista, o empresário Rafael Alves Cabral, com quem ela foi casada por dez anos. O objetivo é oferecer amparo legal contra práticas de constrangimento ilegal, lesão corporal, injúria, ameaça, apropriação indébita e violência patrimonial.

A artista procurou a polícia na madruga de quinta, após ter o equipamento de show confiscado e trancado em um galpão. Ela acrescentou que não tem acesso às informações de suas contas bancárias. Naiara também denunciou que foi constrangida pelo ex e pelo irmão dele.

Azevedo contou à polícia que não tem acesso às informações das contas bancárias, que são movimentadas pelo ex e a família dele. Além disso, afirmou que vários de seus bens, como casas e veículos de luxo não estão no nome dela, e sim de Rafael.

Uma nota divulgada pela assessoria da cantora nas redes sociais destaca que em decorrência do ocorrido, “o show da artista que aconteceria neste sábado (2), no Vale de São Domingos, em Mato Grosso, será reagendado, mas ainda sem data prevista. As demais apresentações de Naiara seguem inalteradas”.

Ao G1, o advogado de Cabral disse ao portal que ele não foi intimado e que não tem conhecimento dos fatos.