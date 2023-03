Justiça de São Paulo determina que Thiago Schutz mantenha distância mínima de Livia La Gatto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou, na terça-feira (7), que Thiago Schutz mantenha uma distância mínima de 300 metros da atriz Livia La Gatto após ele enviar mensagem com conteúdo considerado ameaçador depois da humorista publicar um vídeo satírico.

No fim de fevereiro, Livia afirmou à Folha que estudava pedir uma medida protetiva contra ele por estar com medo. "Vou tentar pedir medida protetiva também, porque ando me sentindo muito insegura. Ele pode falar que ele é inofensivo, mas mexe um exército de quase 340 mil homens que podem se sentir ameaçados de alguma forma. Eles vieram me ameaçar", disse na época.

A decisão foi noticiada pelo g1 e confirmada à reportagem pela atriz. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o caso corre sob segredo de Justiça e que não poderia comentar. A medida também abrange Bruna Gomes da Silva Volpi, intérprete e sambista que também se sentiu ameaçada por Thiago.

A determinação judicial determina também que ele não frequente os mesmo locais que as duas, mesmo que tenha chegado antes. Caso ele descumpra as medidas, será decretado um pedido de prisão preventiva.

"As medidas protetivas buscam proteger a própria integridade da vítima, em outras palavras, os direitos humanos mais básicos", disse ao portal a advogada Carolina Soares, que representa Livia.

Ele foi apelidado de "calvo do Campari" após a viralização de diversos vídeos, em que dá conselhos de relacionamentos para homens e relata experiências pessoais. Em um dos conteúdos, ele disse se sentir incomodado quando uma mulher pediu uma cerveja enquanto ele bebia Campari.