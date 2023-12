Karine Teles adota cachorrinho com quem ela gravou em ‘Elas por Elas’

Essa semana, a atriz Karine Teles contou em uma publicação no Instagram que adotou o cachorrinho com quem gravou uma cena em "Elas por Elas" (TV Globo). E, junto dos filhos, que há tempos pediam um pet, já até batizou o novo membro da família: Tobias!

No post, a intérprete de Carol disse que a chegada de Tobias trouxe alegria em um dia que ela estava precisando; ao longo do texto, ainda agradeceu a Thalita Carauta, cuja personagem, a veterinária Adriana, estava no momento.

“Fui gravar uma cena numa terça feira quente. Tava bem triste, naqueles dias que a gente questiona tudo, acha que tá fazendo tudo errado, que nada vai dar certo… Aí cheguei no cenário, e ele tava lá! De figurante! Quietinho, sendo escovado. Meus filhos sempre me pediram um cachorro e eu sempre neguei porque minha rotina não é das mais estáveis”, escreveu ela.

“Só que as vezes a gente precisa desviar. Seguir um impulso. Thalita Carauta ajudou pilhando muito. Ele precisava de uma casa. Adotei! Adotamos! Agora temos (eu e os meninos) mais um amor na vida! Tobias.”

Nos comentários da publicação, os seguidores se derreteram pelo Tobias e pela história, inclusive, a própria Thalita, que virou madrinha do filhote! “Ah, meu afilhado!”, comemorou a intérprete de Adriana.