Karol Conká repercute hit de Domitila Barros e fala de feat com ex-BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O hit de Domitila Barros, 'Girls With Those Curls', bombou dentro e fora do BBB 23 (Globo). Além de ter tocado em todos os programas dos quais a ex-sister participou nos últimos dias, diversos famosos fizeram referência à canção, incluindo a também ex- BBB Karol Conká.

Karol colocou em seu Twitter parte da música, e foi retwettada pela equipe de Domitila. A conta do Spotify entrou na brincadeira e questionou Karol sobre uma possível parceria entre as duas ex-BBBs, e Conká não negou a chance.

Domitila também disse que irá gravar uma música com um de seus ídolos, Poze do Rodo.