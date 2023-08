Kauan, da dupla com Matheus, relata crise de pânico após jogar microfone em palco durante show

O cantor Kauan, da dupla com Matheus, usou as redes sociais para pedir desculpas aos fãs após jogar o microfone e abandonar o palco durante um show em Tabapuã, São Paulo. Na publicação, o cantor alegou sofrer de ansiedade e crises de pânico. (Veja acima).

A cena foi registrada por fãs de sertanejo que assistiam o show da dupla. As imagens viralizaram nas redes sociais. Apesar atitude inusitada, o irmão dele, Matheus, continuou o show, mas ao longo da apresentação comunicou a saída de Kauan.

Ainda no texto, o sertanejo diz que não teve “uma atitude madura e profissional” e pede perdão aos fãs presentes na apresentação, que aconteceu no último sábado (29), e afirma que a cena não vai se repetir. “Minhas sinceras desculpas ao público de Tabapuã/SP!! E aos meus fãs que eu amo!!”, escreveu Kauan.

O cantor aproveitou o espaço para compartilhar uma fase delicada que está enfrentando. Kauan contou que sofre de crises de pânico e ansiedade. Ele afirma estar realizando tratamento, mas que no dia do show, estava cansado e que agiu por impulso.

“Ha algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico.. quem me acompanha sabe que eu não ando muito de avião, e eu estou tratando.. mas não é fácil lidar com traumas!! Não são problemas resolvidos em 2 sessões na terapia.. leva tempo… e às vezes uma gota, faz com que transbordamos!!”, desabafou.