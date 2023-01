Kazuo Okubo abre mostra fotográfica nesta terça-feira (10) em Goiânia

Realizadas entre 2004 e 2020, as imagens feitas pelo fotógrafo brasiliense Kazuo Okubo apresentam as intimidades de voluntárias anônimas. As fotografias dão vida à mostra intitulada Vê Nus, aberta nesta terça-feira (10), às 19 horas, na Arte Plena - Casa Galeria, no Setor Sul. A entrada é gratuita.

A exposição sintetiza os 18 anos de trabalho do fotógrafo e já foi apresentada em partes pela primeira vez na SP-Arte 2014 e, em agosto de 2022, no Espaço Cultural Renato Russo em Brasília. Para a mostra na Arte Plena em Goiânia, o artista selecionou 28 imagens em grande formato, impressas em gabardina.

Acompanhando a produção fotográfica de Okubo desde 2008, a curadora Rosely Nakagawa ressalta que a série mostra a diferença radical entre imagem e imagem técnica. “O que nos mostra este conjunto de imagens é a liberdade conseguida pela arte ao longo da história, que permitiu à fotografia contemporânea essa apropriação da beleza onde quer que esteja o desejo do autor”, explica Nakagawa.

Durante a abertura da mostra nesta terça-feira, Kazuo Okubo e Rosely Nakagawa participam de uma conversa aberta ao público. Entre os temas que serão abordados estão a fotografia como linguagem e técnica, o nu nas artes visuais, as fronteiras e os espaços da arte.

Okubo é fotógrafo brasiliense especializado em fotografia publicitária com trabalhos publicados em diversas revistas. Rosely Nakagawa é curadora e gestora cultural desde a década de 1970. Também é conselheira de museus e instituições culturais, além de colaborar com festivais no Brasil e nos Estados Unidos.

Serviço

Mostra: Vê Nus, do fotógrafo Kazuo Okubo

Abertura da exposição:

terça-feira (10), às 19 horas

Local:

Arte Plena - Casa Galeria / Rua 89, 546, Setor Sul

Visitação:

de 10 de janeiro até 10 de fevereiro

Entrada gratuita

Informações: (62) 98414-9617 e @arteplena.casagaleria