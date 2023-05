Key Alves compra carro avaliado em mais de R$ 500 mil à vista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves, 23, está com motivos para comemorar. A atleta de vôlei é a nova proprietária de um carro de luxo zero quilômetro avaliado em mais de R$ 500 mil. A ex-BBB decidiu se presentear com um veículo da marca Porsche (Cayenne E-Hybrid), que foi pago à vista.

Ao site Gshow, a ex-participante do BBB 23 contou da felicidade em poder adquirir o automóvel. "Só tenho agradecer a Deus: mais um sonho se tornando realidade! O mais bonito de tudo, que não tem preço, foi ver meu pai comigo no momento da compra, ele chorando de emoção por eu ter conseguido conquistar mais um sonho", disse ela, que, no Instagram, posou ao lado do automóvel.

Em uma rede social, a atleta de vôlei relembrou do período em que precisava andar de transporte público.

"Hoje Deus me abençoou com uma Porsche, mas me lembro bem dos melhores momentos meus dentro do busão. Nunca vou esquecer da minha primeira vez pulando a catraca porque não tinha dinheiro, e hoje tenho o carro que eu quiser", afirmou.