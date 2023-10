Léo Santana se apresenta em Goiânia na próxima semana

Um dos cantores de maior renome nacional chega à Goiânia. O baiano Léo Santana, de 35 anos, se apresenta na Arena Multiplace na próxima segunda-feira (23) a partir das 21h.

Dono de hits que dominaram o país como "Santinha", "Contatinho", “Toma Que Toma” e mais recentemente, pelo sucesso do carnaval 2023, “Zona de Perigo”, o artista é conhecido por shows com bastante dança e animação para os fãs.



Além do marido de Lore Improta, a festa na véspera do feriado contará com cantor John Amplificado e o DJ Vinicius Cavalcante, especialista em eletrofunk.

Os ingressos, a partir de R$ 80, estão disponíveis online no site Brasil Ticket e presencial na própria Arena, localizada no Setor Alto da Glória.