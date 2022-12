Lívian Aragão deixa Farofa da Gkay para ficar com Renato Aragão no hospital

A atriz Lívian Aragão, de 23 anos, deixou a festa Farofa da Gkay, em Fortaleza, na quarta-feira (7), quando soube que o pai, o ator Renato Aragão, de 87, foi internado às pressas em um hospital no Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com AIT (Acidente Isquêmico Transitório) e os médicos decidiram pela internação sem previsão de alta.

Lívian pegou o primeiro voo para o Rio de Janeiro e compartilhou uma foto no Instagram abraçada ao pai no hospital. "Família primeiro. Peguei a primeira ponte aérea Farofa x Rio para ver meu pai. Ele teve um AIT (Acidente Isquêmico Transitório). Está sob vigilância neurológica, muito bem monitorado com muito amor e carinho", escreveu a filha do ator.

Vários famosos comentaram a publicação da filha de Didi e postaram emojis de coração. "Amo essa família! Mandando muita energia positiva. Já, já ela está bem", escreveu Bia Bonemer, filha dos apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner.

"Estamos em sintonia", escreveu a atriz Paloma Bernardi. "O que importa é que estão juntos e ele é de ferro", disse a atriz Polliana Aleixo. "Muito amor", comentou a apresentadora Sabrina Sato.

Nesta quinta-feira (8), a jovem atualizou o estado de saúde do pai pelas redes sociais. "Meu pai está bem. Melhor que ontem (quarta), mas segue em observação médica e neurológica para voltar para casa 100% em breve", escreveu a atriz em um story.