Larissa Amoreli é atração confirmada do Atlanta Country Festival

Larissa Amorelli, a jovem revelação da música sertaneja, está prestes a realizar um dos maiores sonhos de sua carreira. A cantora foi convidada para se apresentar ao lado de grandes nomes do gênero, como Zezé Di Camargo e Murilo Huff, no Atlanta Country Festival, em show marcado para o dia 26 de janeiro.

Ela montou um repertório animado, prometendo envolver e entregar tudo ao público formado por fãs brasileiros que moram nos Estados Unidos e por norte americanos que curtem música sertaneja tupiniquim. Ao ser questionada sobre seus sentimentos ao cantar no mesmo palco que Zezé Di Camargo e Murilo Huff, Larissa expressou grande honra e um certo nervosismo, ressaltando a responsabilidade que sente por essa oportunidade única.

A dupla Zezé e Luciano, por exemplo, tem grande influência na sua carreira, não apenas pela música, mas também pela história de persistência, dedicação e superação que serviu de inspiração em diversos aspectos de sua vida. Em relação a Murilo Huff, a cantora ressaltou não apenas sua música, mas também seu carisma, que a influencia significativamente.

Os três têm em comum o trabalho da estrategista de carreira e consultora de imagem, Maris Tavares, CEO da Officina de Estrelas. “Larissa é um talento que a cada dia cresce mais. Zezé não precisa de apresentações e Murilo tem uma história comigo que só me deixa cada dia mais orgulhosa. Poder ver todos eles no mesmo palco é como se uma grande recompensa estivesse sendo entregue a todos nós”, diz Maris.

Larissa Amoreli, de 27 anos, mineira de Ituiutaba, tem construído uma sólida carreira nos Estados Unidos, com uma agenda sempre cheia e crescimento acelerado. Com parcerias de alto nível e um estilo versátil que mescla o sertanejo brasileiro com o country americano, ela tem conquistado fãs e reconhecimento tanto nos EUA quanto no Brasil.

A cantora tem se destacado por levar a versatilidade da música brasileira para o público americano, criando versões bilíngues de sucessos do sertanejo brasileiro e recebendo aclamação de públicos de diferentes nacionalidades.

Quanto aos planos para 2024, Larissa revelou estar preparando o lançamento de seu álbum em inglês e português, além de uma turnê no Brasil e colaborações com outros artistas, indicando que este será um ano de grande crescimento em sua carreira.

Ela já dividiu o palco com grandes nomes da música, como Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha e Léo Magalhães, e recentemente lançou um clipe em parceria com o renomado artista americano H*Wood, demonstrando sua capacidade de transcender fronteiras culturais e geográficas.