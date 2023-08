Larissa Manoela abre mão de R$ 18 milhões para encerrar relação com os pais

A atriz Larissa Manoela falou, na edição deste domingo (13) no Fantástico, sobre a decisão de romper a relação com seus pais, que controlavam suas finanças, e de abrir mão de um patrimônio de R$ 18 milhões para recomeçar sua carreira.

Em entrevista à repórter Renata Capucci, a paranaense de 22 anos disse que, antes, deixava todo o patrimônio acumulado em 18 anos de carreira sob a responsabilidade de Silvana e Gilberto, mas quis assumir o controle do dinheiro após a maioridade e uma série de mentiras.

"Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização. Eu só queria entender esse negócio, eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", contou ela ao programa.

Quando pediu para ver os contratos de sua empresa, Larissa descobriu que tinha direito a apenas 2% dos rendimentos do negócio, enquanto os pais detinham os outros 90%. Depois disso, em maio deste ano, Larissa anunciou que abriria sua própria empresa, comandada por ela, para administrar todos os seus contratos.

"Pra mim foi muito difícil ouvir tantas mentiras, tanta distorção de histórias", disse a cantora, que começou sua carreira na infância. O programa mostrou algumas gravações de conversas entre ela e Silvana. "Quer me chamar de mercenária, pode chamar", a mãe diz em uma. Na outra, Silvana fala que, a partir daquele momento, Larissa só teria o título de uma mãe.

Ela também contou ao programa que recebia uma mesada dos pais e mostrou um áudio em que pedia ao pai para transferir dinheiro para que ela pudesse comer algo. "Aí pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", disse a atriz na gravação.

"A minha decisão de abrir mão do meu negócio é a certeza de que meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho plena consciência de que essa é minha escolha e eu quero dar esse conforto para os meus pais", disse a cantora, quando questionada por Capucci se não tentaria recuperar os R$ 18 milhões de patrimônio da primeira empresa e que deixou com os pais.

Após o anúncio da abertura da nova empresa por Larissa, seu pai, Gilberto, postou uma suposta indireta à filha: "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", escreveu.

Em uma carta enviada ao Fofocalizando (SBT) neste mês, os pais da atriz lamentaram o rompimento com a filha: "por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação".