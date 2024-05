Lauana Prado festeja volta a Goiânia para show na Pecuária após rodar o País

A goiana Lauana Prado chega ao palco da Pecuária de Goiânia nesta sexta-feira (24) como uma das atrações mais aguardadas. Com uma voz potente e carisma absoluto, a artista faz sua estreia na festas. O show está previsto para começar às 21 horas no Parque Agropecuário Pedro Ludovico, na Vila Nova.

“Estou feliz demais. Graças a Deus tenho rodado todo o País e estar em Goiânia vai ser especial. Vai ter muitos sucessos da minha carreira, canções que o público ama ouvir, músicas recentes e algumas surpresas. Preparei um show muito especial... A festa vai ser boa. Vamos fazer ‘o pau cair da fôia’ na Pecuária”, brinca.

Lauana se consolidou como uma das potências do sertanejo depois do sucesso avassalador da sua versão do hit "Escrito nas Estrelas", popularizada nos anos 1980 na voz de Tetê Espíndola. A releitura faz parte do repertório do DVD "Raiz Goiânia", gravado em julho de 2023 na Arena Multiplace.

Trajetória

Apesar do sucesso meteórico, é preciso lembrar que Lauana tem uma longa trajetória na música. Dos 34 anos de idade, 18 são dedicados à carreira. Antes de conquistar o grande público, a cantora percorreu diversas cidades, participou de festivais e se apresentou em pequenos palcos. A artista passou por três reality shows, incluindo o "The Voice Brasil", onde foi semifinalista em 2012. Já a fama chegou com o hit "Cobaia", que foi o campeão de visualizações no YouTubBrasil em 2019. Depois disso, foi indicada ao Grammy Latino três vezes consecutivas na categoria melhor álbum de música sertaneja.