Lauana Prado tem avião arrombado e voo é cancelado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lauana Prado e sua equipe tiveram um contratempo nesta segunda-feira (1º) na hora de voltar a São Paulo após um show de Revéillon na cidade de Confresa, no Mato Grosso. Após embarcar no aeroporto de Porto Alegre do Norte (MT), a equipe teve que deixar a aeronave e voltar para o hotel.

Em suas redes sociais, a cantora sertaneja afirmou que os comandantes perceberam sinais de arrombamento durante a inspeção de rotina antes do voo.

"Gente, estava tudo pronto aqui, organizado, colocamos as malas no avião, na hora que os comandantes foram dar um check-up geral aqui na aeronave, a gente descobriu que tentaram arrombar o nosso avião. Já tinham visto falar nisso? Eu nunca tinha visto", disse Lauana, que está no topo das paradas musicais do Brasil com uma regravação da música "Escrito nas estrelas", canção da cantora Tetê Espíndola. .

A cantora e sua equipe só conseguiram viajar para São Paulo nesta terça-feira (2), em outra aeronave disponibilizada pela empresa de transporte aéreo. Nas redes sociais, Lauana tranquilizou os fãs e mostrou o trabalho da equipe de manutenção, que percebeu que a janela de emergência e a tampa de combustível estavam fora de posição.

"Tudo certo, vamos viajar com segurança e tranquilidade. O pessoal da manutenção está dando uma olhada no outro avião. Os engraçadinhos que tentaram fazer graça, parabéns. Ainda bem que o pessoal aqui é super 'profissa'", agradeceu.