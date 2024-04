Nesta sexta-feira (26), vai ao ar o próximo episódio de "Tributo", série documental do Original Globoplay que reverencia o legado de grandes artistas e Laura Cardoso, de 96 anos, é a próxima homenageada.

“Eu amo representar. Quer me ver bem? Ponha-me no palco, na televisão, no rádio, no circo”, declara a veterana.

Em "Tributo", o telespectador vai conhecer outras facetas de da atriz. Na ocasião, Dira Paes visita a amiga em seu sítio, em Itu, São Paulo.